Бербок поспорила с китайским министром по поводу роли КНР в окончании войны – The Guardian

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Китай "может сыграть решающую роль в прекращении войны", китайский министр Цинь Ган отверг такие заявления. Это произошло во время совместной пресс-конференции, сообщает The Guardian

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Бербок отметила, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН в силах влиять на войну России против Украины и положить ей конец.

Министр внешних дел КНР отверг заявления немецкого министра. Он сказал, что Китай не будет ни "наблюдать за огнем с другого берега", ни "подливать масла в огонь".



Бербок отметила, что ЕС по-прежнему работает над тем, чтобы остановить обход санкций против российских компаний и физических лиц. В частности, для этого используются третьи компании в других странах.

Министра спросили, будут ли включать в меры безопасности предложенный "черный список" с несколькими китайскими компаниями. Бербок ответила, что переговоры продолжаются, но в целом важно прекратить обход санкций.





8 мая 2023 года глава МИД Китая заявил, что государству "крайне важно" стабилизировать отношения с США, но упомянул об "ошибках" Вашингтона.

9 мая посол ЕС в Китае призвал приложить больше усилий по достижению мира в войне России против Украины.

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Артем Джеріпа

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