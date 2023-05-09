UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бербок поспорила с китайским министром по поводу роли КНР в окончании войны – The Guardian

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 16:52
Бербок поспорила с китайским министром по поводу роли КНР в окончании войны – The Guardian - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Китай "может сыграть решающую роль в прекращении войны", китайский министр Цинь Ган отверг такие заявления. Это произошло во время совместной пресс-конференции, сообщает The Guardian.
Бербок отметила, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН в силах влиять на войну России против Украины и положить ей конец.
Министр внешних дел КНР отверг заявления немецкого министра. Он сказал, что Китай не будет ни "наблюдать за огнем с другого берега", ни "подливать масла в огонь".

Бербок отметила, что ЕС по-прежнему работает над тем, чтобы остановить обход санкций против российских компаний и физических лиц. В частности, для этого используются третьи компании в других странах.
Министра спросили, будут ли включать в меры безопасности предложенный "черный список" с несколькими китайскими компаниями. Бербок ответила, что переговоры продолжаются, но в целом важно прекратить обход санкций.

  • 8 мая 2023 года глава МИД Китая заявил, что государству "крайне важно" стабилизировать отношения с США, но упомянул об "ошибках" Вашингтона.
  • 9 мая посол ЕС в Китае призвал приложить больше усилий по достижению мира в войне России против Украины.

Читайте также: Глава МИД Китая встретился с Лавровым. Пообещал "координацию" с РФ по войне в Украине

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай Германия война Анналена Бербок Цинь Ган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 