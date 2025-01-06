Бербок "зацензурили" сирийские медиа, а новый лидер страны отказался жать руку – видео
Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок на фотографиях со встречи с новыми властями Сирии изобразили размытой. Ранее в ходе этой встречи новый лидер Сирии отказался жать ей руку, на что обратило внимание немецкое издание n-tv.
3 января Бербок вместе с французским министром Жаном-Ноэлем Барро посетила Дамаск. Они стали первыми представителями Евросоюза, прибывшими в Сирию после отстранения от власти диктатора Башара Асада.
После этой встречи сирийские повстанческие ресурсы опубликовали фотографии, на которых Бербок и другие женщины, включая двух переводчиц, были заблюрены.
Кроме того, во время визита главы немецкого МИД в Сирию лидер новой администрации страны Ахмед аль-Шараа отказался жать ей руку, в то же время мужчинам – нет. Он положил руку на сердце, демонстрируя "другой жест уважения".
No handshake? Fine.— Außenministerin Parody Annalena Baerbock (@baerbockpress) January 4, 2025
Но не greeting at all? Misogynistic! pic.twitter.com/nDh06Ol5Rz
Сама Бербок опубликовала фото и видео, на котором ее заблюрили.
Германский телевизор censors even more than Syrian media. Feminist scandal! @snicklink pic.twitter.com/EOQ1FOmnX4— Außenministerin Parody Annalena Baerbock (@baerbockpress) January 5, 2025
Two and a Half Men? pic.twitter.com/KaOXeffCxC— Außenministerin Parody Annalena Baerbock (@baerbockpress) January 5, 2025
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