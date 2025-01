Бербок "зацензурили" сирийские медиа, а новый лидер страны отказался жать руку – видео

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок на фотографиях со встречи с новыми властями Сирии изобразили размытой. Ранее в ходе этой встречи новый лидер Сирии отказался жать ей руку, на что обратило внимание немецкое издание n-tv.

3 января Бербок вместе с французским министром Жаном-Ноэлем Барро посетила Дамаск. Они стали первыми представителями Евросоюза, прибывшими в Сирию после отстранения от власти диктатора Башара Асада.

После этой встречи сирийские повстанческие ресурсы опубликовали фотографии, на которых Бербок и другие женщины, включая двух переводчиц, были заблюрены.

Кроме того, во время визита главы немецкого МИД в Сирию лидер новой администрации страны Ахмед аль-Шараа отказался жать ей руку, в то же время мужчинам – нет. Он положил руку на сердце, демонстрируя "другой жест уважения".

No handshake? Fine.



Но не greeting at all? Misogynistic! pic.twitter.com/nDh06Ol5Rz