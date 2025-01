Бербок "зацензурили" сирійські медіа, а новий лідер країни відмовився тиснути руку – відео

Міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок на фотографіях із зустрічі з новою владою Сирії зобразили розмитою. Раніше під час цієї зустрічі новий лідер Сирії відмовився потиснути їй руку, на що звернуло увагу німецьке видання n-tv.

3 січня Бербок разом із французьким міністром Жаном-Ноелем Барро відвідала Дамаск. Вони стали першими представниками Євросоюзу, які прибули до Сирії після усунення від влади диктатора Башара Асада.

Після цієї зустрічі сирійські повстанські ресурси опублікували фотографії, на яких Бербок та інших жінок, включно з двома перекладачками, було заблюрено.

Крім того, під час візиту глави німецького МЗС до Сирії, лідер нової адміністрації країни Ахмед аль-Шараа відмовився потиснути їй руку, водночас чоловікам – ні. Натомість він поклав руку на серце, демонструючи "інший жест поваги".

No handshake? Fine.



But no greeting at all? Misogynistic! pic.twitter.com/nDh06Ol5Rz