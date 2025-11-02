Катер береговой охраны РФ ходил под флагом боевиков Вагнера на границе с Эстонией – видео

Фото: X / Estonian MFA

2 ноября катер береговой охраны РФ плавал по реке Нарва на границе с Эстонией под флагом террористической Группы Вагнера. Об этом сообщило эстонское Министерство иностранных дел и опубликовало соответствующую запись.

"Мы можем только догадываться, что дух шеф-повара Пригожина все еще жив в России, или экипаж "Вагнера" снова пытается захватить Москву, или на этот раз они нацелились на Санкт-Петербург?", – сыронизировали в ведомстве.

МИД Эстонии отметил, что этот инцидент "подтверждает тот факт, что "железная" система России разрушается в результате начатой ею агрессивной войны и постоянного давления со стороны Запада".

"Мы также можем подтвердить, что все, что россияне пытаются сделать на реке Нарва, происходит под нашим пристальным наблюдением", – отметили в ведомстве.

В публикации с видео в соцсети X эстонский МИД отметил внешнеполитическое ведомство России, но ответа от него пока не было.

Вагнер опять марширует на Москву или на этот раз начнет с Петербурга? Трудно сказать.

С нашей стороны похоже, что они уже аннексировали российских пограничников.

