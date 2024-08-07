Буданов заявил, что лидер для этнического мятежа в РФ сейчас в Украине. Детали о Пригожине
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в Украине есть хороший лидер для возможного мятежа этнических групп в России, но он еще "приобретает возможности", и для восстания нужен руководитель на месте. Слова главы военной разведки на выпускном Киевской школы экономики передает Forbes.
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"О том, что произойдет этот военный мятеж [террористической группы Вагнера], нам было известно за полгода. К сожалению, сейчас не наблюдаем такие порывы. Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает возможности. Тогда можно о чем-то говорить", – заявил Буданов.
Он не уточнил, о каком именно лидере и этносе идет речь.
Начальник ГУР акцентировал, что "само собой ничего никогда не происходит" – и бунт боевиков-вагнеровцев готовился "очень заранее".
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По словам Буданова, главарь террористов Евгений Пригожин был "сложной личностью, ультрапатриотом", и на его "патриотических" чувствах в конце концов сманипулировал диктатор Беларуси Александр Лукашенко.
"Он готовился зайти в Кремль, мысленно шел действительно спасать Россию. Но ему объяснили: если зайдешь, здесь никто тебя не сможет "обуть". Но этим ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Ибо одномоментно ты будешь в Кремле, а номинальное руководство государства – где-то в другом месте", – объяснил начальник ГУР.
Буданов заявил: эти аргументы "патриотизма" привел Пригожину именно Лукашенко, поскольку никто другой не смог уговорить главаря боевиков.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- По версии пресс-службы Лукашенко, диктатор побеседовал со своим российским коллегой Путиным, затем позвонил Пригожину и договорился об окончании мятежа. На столе переговоров якобы был "совершенно выгодный и приемлемый" вариант развязки мятежа с гарантиями безопасности для вагнеровцев.
- После этого Пригожин и часть терористов уехали в Беларусь, там им строили лагеря. Впрочем, в последующие месяцы Пригожин находился не только в Беларуси, но и в России, а накануне смерти съездил в Африку.
- 30 июня Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 22 августа появилось видео Пригожина из Африки – в ГУР объяснили, что террористическая группа давно присутствует на этом континенте и собственно возвращается к своей традиционной активности за рубежом.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел катастрофу в России. Возможно, он был сбит российским ПВО. Главарь группы Вагнера и находившиеся в самолете пассажиры не выжили. После этого Лукашенко заявил беларуским пропагандистам, что никогда не давал гарантий безопасности главарю Пригожину.
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