Буданов заявил, что лидер для этнического мятежа в РФ сейчас в Украине. Детали о Пригожине

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в Украине есть хороший лидер для возможного мятежа этнических групп в России, но он еще "приобретает возможности", и для восстания нужен руководитель на месте. Слова главы военной разведки на выпускном Киевской школы экономики передает Forbes.

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"О том, что произойдет этот военный мятеж [террористической группы Вагнера], нам было известно за полгода. К сожалению, сейчас не наблюдаем такие порывы. Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает возможности. Тогда можно о чем-то говорить", – заявил Буданов.

Он не уточнил, о каком именно лидере и этносе идет речь.

Начальник ГУР акцентировал, что "само собой ничего никогда не происходит" – и бунт боевиков-вагнеровцев готовился "очень заранее".

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По словам Буданова, главарь террористов Евгений Пригожин был "сложной личностью, ультрапатриотом", и на его "патриотических" чувствах в конце концов сманипулировал диктатор Беларуси Александр Лукашенко.

"Он готовился зайти в Кремль, мысленно шел действительно спасать Россию. Но ему объяснили: если зайдешь, здесь никто тебя не сможет "обуть". Но этим ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Ибо одномоментно ты будешь в Кремле, а номинальное руководство государства – где-то в другом месте", – объяснил начальник ГУР.

Буданов заявил: эти аргументы "патриотизма" привел Пригожину именно Лукашенко, поскольку никто другой не смог уговорить главаря боевиков.

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