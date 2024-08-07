Буданов каже, що лідер для етнічного заколоту у РФ зараз в Україні. Розкрив подробиці про Пригожина
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що в Україні є гарний лідер для можливого заколоту етнічних груп у Росії, але він ще "набуває спроможності", і для повстання потрібен керівник на місці. Слова очільника воєнної розвідки на випускному Київської школи економіки передає Forbes.
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"Про те, що відбудеться цей військовий заколот [терористичної групи Вагнера], нам було відомо за пів року. На жаль, зараз не спостерігаємо такі пориви. Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є гарний лідер, він знаходиться у нас, але набуває спроможності. Тоді можна про щось говорити", – заявив Буданов.
Він не уточнив, про якого саме лідера та етнос йдеться.
Начальник ГУР акцентував, що "само собою нічого ніколи не відбувається" – і бунт бойовиків-вагнерівців готувався "дуже заздалегідь".
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За словами Буданова, ватажок терористів Євген Пригожин був "складною особистістю, ультрапатріотом", і на його "патріотичних" почуттях врешті-решт зманіпулював диктатор Білорусі Олександр Лукашенко.
"Він готувався зайти в Кремль, в думках йшов насправді рятувати Росію. Але йому пояснили: якщо зайдеш, тут ніхто тебе не зможе "взути". Але цим ти одразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Бо одномоментно ти будеш у Кремлі, а номінальне керівництво держави – десь в іншому місці", – пояснив начальник ГУР.
Буданов заявив: ці аргументи "патріотизму" навів Пригожину саме Лукашенко, оскільки ніхто інший не зміг умовити ватажка бойовиків.
- Ввечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- За версією пресслужби Лукашенка, диктатор поговорив зі своїм російським "колегою" Путіним, потім зателефонував Пригожину та домовився про закінчення заколоту. На столі переговорів нібито був "абсолютно вигідний та прийнятний" варіант розв'язки заколоту з гарантіями безпеки для вагнерівців.
- Після цього Пригожин та частина терористів поїхала до Білорусі, там їм будували табори. Утім, у наступні місяці Пригожин знаходився не тільки у Білорусі, але й в Росії, а напередодні смерті з'їздив до Африки.
- 30 червня Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
- 22 серпня з'явилося відео Пригожина з Африки – у ГУР пояснили, що терористична група давно присутня на цьому континенті й власне повертається до своєї традиційної активності там.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і пасажири, що перебували в літаку, не вижили. Після цього Лукашенко заявив білоруським пропагандистам, що ніколи не давав гарантій безпеки Пригожину.
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