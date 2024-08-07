Буданов каже, що лідер для етнічного заколоту у РФ зараз в Україні. Розкрив подробиці про Пригожина

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що в Україні є гарний лідер для можливого заколоту етнічних груп у Росії, але він ще "набуває спроможності", і для повстання потрібен керівник на місці. Слова очільника воєнної розвідки на випускному Київської школи економіки передає Forbes.

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"Про те, що відбудеться цей військовий заколот [терористичної групи Вагнера], нам було відомо за пів року. На жаль, зараз не спостерігаємо такі пориви. Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є гарний лідер, він знаходиться у нас, але набуває спроможності. Тоді можна про щось говорити", – заявив Буданов.

Він не уточнив, про якого саме лідера та етнос йдеться.

Начальник ГУР акцентував, що "само собою нічого ніколи не відбувається" – і бунт бойовиків-вагнерівців готувався "дуже заздалегідь".

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За словами Буданова, ватажок терористів Євген Пригожин був "складною особистістю, ультрапатріотом", і на його "патріотичних" почуттях врешті-решт зманіпулював диктатор Білорусі Олександр Лукашенко.

"Він готувався зайти в Кремль, в думках йшов насправді рятувати Росію. Але йому пояснили: якщо зайдеш, тут ніхто тебе не зможе "взути". Але цим ти одразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Бо одномоментно ти будеш у Кремлі, а номінальне керівництво держави – десь в іншому місці", – пояснив начальник ГУР.

Буданов заявив: ці аргументи "патріотизму" навів Пригожину саме Лукашенко, оскільки ніхто інший не зміг умовити ватажка бойовиків.

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