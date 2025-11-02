Катер берегової охорони РФ ходив під прапором терористів Вагнера на кордоні з Естонією – відео
Фото: X / Estonian MFA

2 листопада катер берегової охорони РФ плавав річкою Нарва на кордоні з Естонією під прапором терористичної Групи Вагнера. Про це повідомило естонське Міністерство закордонних справ й опублікувало відповідний запис.

"Ми можемо тільки здогадуватися, чи дух шеф-кухаря Пригожина все ще живий у Росії, чи екіпаж "Вагнера" знову намагається захопити Москву, чи цього разу вони націлилися на Санкт-Петербург?", – зіронізували у відомстві.

МЗС ЕстоніЇ зазначило, що цей інцидент "підтверджує той факт, що "залізна" система Росії руйнується в результаті розпочатої нею агресивної війни та постійного тиску з боку Заходу".

"Ми також можемо підтвердити, що все, що росіяни намагаються зробити на річці Нарва, відбувається під нашим пильним наглядом", – наголосили у відомстві.

У публікації з відео в соцмережі X естонське МЗС відмітило зовнішньополітичне відомство Росії, але відповіді від нього наразі не було.

