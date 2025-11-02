Катер берегової охорони РФ ходив під прапором терористів Вагнера на кордоні з Естонією – відео

Фото: X / Estonian MFA

2 листопада катер берегової охорони РФ плавав річкою Нарва на кордоні з Естонією під прапором терористичної Групи Вагнера. Про це повідомило естонське Міністерство закордонних справ й опублікувало відповідний запис.

"Ми можемо тільки здогадуватися, чи дух шеф-кухаря Пригожина все ще живий у Росії, чи екіпаж "Вагнера" знову намагається захопити Москву, чи цього разу вони націлилися на Санкт-Петербург?", – зіронізували у відомстві.

МЗС ЕстоніЇ зазначило, що цей інцидент "підтверджує той факт, що "залізна" система Росії руйнується в результаті розпочатої нею агресивної війни та постійного тиску з боку Заходу".

"Ми також можемо підтвердити, що все, що росіяни намагаються зробити на річці Нарва, відбувається під нашим пильним наглядом", – наголосили у відомстві.

У публікації з відео в соцмережі X естонське МЗС відмітило зовнішньополітичне відомство Росії, але відповіді від нього наразі не було.

Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.

From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.

Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025