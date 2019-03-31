Березенко сообщил, что теперь будет делать штаб Порошенко

Сергей Березенко (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Один из руководителей штаба Петра Порошенко, нардеп Сергей Березенко сообщил о действиях штаба перед вторым туром, передает корреспондент LIGA.net.

"Давайте посчитаем первый тур, один день передохнем и будем говорить о победе во втором туре", - сказал он.

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По мнению Березенко, команде Порошенко нужно более четко вести диалог с украинцами.

"И, безусловно, Западная Украина должна проснутся. Потому что, мне кажется, что мы друг друга убаюкали. На Западной Украине, наверное, думали, что все будет абсолютно по-другому, и это сыграло плохую шутку со всеми нами", - добавил Березенко.

Согласно результатам национального экзитпола по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Тимошенко (14,2%). Четвертое - Бойко (9,8%). Пятое - Гриценко (7,1%).

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