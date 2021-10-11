"Беспрецедентные меры". В деле о покушении на Шефира назначили около 30 экспертиз

В деле о покушении на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, назначены около 30 экспертиз. Это беспрецедентный комплекс мероприятий, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

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"Мы провели беспрецедентный комплекс оперативно-следственных мероприятий, и некоторая часть из них еще продолжается. На сегодня назначено около 30 экспертиз", – сообщил Енин.

Он добавил, что Нацполиция и Нацгвардия изучили 430 га местности, где произошло нападение на Шефира. Отдельные участки, на которых находился вероятный маршрут отступления преступника, правоохранители прошли дважды.

"Даже во время второго осмотра мы нашли дополнительные вещественные доказательства", – добавил замминистра, не уточняя, о каких доказательствах идет речь.

Енин добавил, что нападавший был профессионалом, поэтому дело не удалось раскрыть "по горячим следам".

США и Британия предложили поддержку в расследовании покушения и техническую помощь, напомнил чиновник. Полицейским также помогает Служба безопасности Украины при координации Офиса генерального прокурора.

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Елизавета Кумбер

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