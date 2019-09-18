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Без США закончить войну РФ-Украина не выйдет, считает Лукашенко

Без США закончить войну РФ-Украина не выйдет, считает Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
18.09.2019, 10:06

Чтобы сдвинуть дело об урегулировании конфликта с мертвой точки, "новые идеи должны появиться", сказал президент Беларуси заму госсекретаря США

Без участия Соединенных Штатов урегулировать конфликт Россия vs Украина не получится, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Как передает БЕЛТА, свою позицию по этому вопросу он озвучил на встрече с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта. <...> Я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко считает, что "это азбука дипломатии" - если у переговорщиков не получается договорится, значит, нужно подключать к процессу новые силы.

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