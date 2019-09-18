Без США закончить войну РФ-Украина не выйдет, считает Лукашенко

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Без участия Соединенных Штатов урегулировать конфликт Россия vs Украина не получится, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Как передает БЕЛТА, свою позицию по этому вопросу он озвучил на встрече с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта. <...> Я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко считает, что "это азбука дипломатии" - если у переговорщиков не получается договорится, значит, нужно подключать к процессу новые силы.

В июле 2019-го Лукашенко заявил, что ЕС "несет полную ответственность за события в Украине", а еще ранее напомнил избранному президенту Владимиру Зеленскому о "братских народах".

Прошлым летом Лукашенко захотел разогнать Гидрометцентр Беларуси.

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