Безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС гарантирует не Украина – министр энергетики

Украина не имеет возможности гарантировать полную безопасность для инспекционной группы Международного агентства по атомной энергетике во время ее пребывания на Запорожской АЭС. Об этом заявил СNN министр энергетики Герман Галущенко.

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Галущенко сопровождал делегацию МАГАТЭ до Новоалександровки Запорожской области. Беседуя с журналистами, он назвал ситуацию вокруг временно оккупированной россиянами ЗАЭС "бардаком" и заявил, что сказал главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что безопасность там будет "на его личной ответственности".

По словам министра, Гросси выглядел "уверенным в том, чтобы взять на себя риск".

Галущенко сказал, что, насколько он понимает, у МАГАТЭ есть "какая-то договоренность о безопасности с россиянами".

Он также предположил, что несколько участников миссии останутся на ЗАЭС "на несколько дней", но сказал, что Гросси должен вернуться в Новоалександровку уже сегодня.

Министр подчеркнул, что "Украина выполнила все международные обязательства и предоставила все возможности для проведения этой инспекции". Он высоко оценил мужество участников миссии, которые столкнулись с "невиданными в истории МАГАТЭ вызовами".

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Инспекция планируется до 3 сентября.

Сегодня утром армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. Члены делегации МАГАТЭ не могли ехать из соображений безопасности, заявляли местные власти. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку.

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Сергій Бережний

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