Безопасность в Черном море и мирные усилия. Сибига провел переговоры с Фиданом

Хакан Фидан проинформировал Андрея Сибигу об услышанном и увиденном во время визита в Москву на этой неделе

Андрей Сибига и Хакан Фидан (Фото: МИД)

В пятницу, 30 мая, в Киеве министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом, стороны обсудили усилия по достижению мира в Украине, безопасность в Черном море и ряд других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Министры провели детальные переговоры по двусторонней и международной повестке дня, мирному процессу и необходимости полного прекращения огня.

"Министр Фидан только что вернулся из Москвы и подробно проинформировал меня об услышанном и увиденном там. Мы обсудили шаги, которые будут приближать мир для Украины", — рассказал Сибига.

Особое внимание министры уделили вопросу безопасности в Черноморском регионе.

"У Украины и Турции есть общая позиция: Черное море должно быть пространством мира, свободной торговли и свободы мореходства", – отметил глава украинской дипломатии.

Стороны также обсудили совместную работу по реализации договоренностей по результатам первого заседания Украинско-турецкой рабочей группы по восстановлению.

По словам украинского министра, Киев готов содействовать участию турецкого бизнеса в соответствующих проектах и ожидает участия турецкой делегации в Конференции по восстановлению, которая состоится в Риме уже в июле.

Сибига поблагодарил турецкую сторону за недавний визит президента Владимира Зеленского в Турцию. Он также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его важнейшую роль в мирных усилиях.

"Мы ценим, что Турция безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, возвращение Крыма, а также отстаивает права крымскотатарского народа", — отметил министр.

Фото: МИД

Фото: МИД

Фото: МИД

Фото: МИД

Фото: МИД

26 мая Фидан встретился с советником Путина Мединским. Он возглавлял российскую делегацию на состоявшихся 16 мая в Стамбуле переговорах между Россией и Украиной.

В тот же день глава турецкого МИД встретился с Путиным.

28 мая стало известно, что Фидан посетит Киев.