Безпека у Чорному морі та мирні зусилля. Сибіга провів переговори з Фіданом

Хакан Фідан поінформував Андрія Сибігу про почуте та побачене під час візиту до Москви цього тижня

Андрій Сибіга та Хакан Фідан (Фото: МЗС)

У п’ятницю, 30 травня, у Києві міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із турецьким колегою Хаканом Фіданом, сторони обговорили зусилля щодо досягнення миру в Україні, безпеку в Чорному морі та низку інших питань. Про це повідомила пресслужба МЗС.

Міністри провели детальні переговори щодо двостороннього та міжнародного порядку денного, мирного процесу та необхідності повного припинення вогню.

"Міністр Фідан щойно повернувся з Москви й детально поінформував мене про почуте та побачене там. Ми обговорили кроки, які наближатимуть мир для України", – розповів Сибіга.

Особливу увагу міністри приділили питанню безпеки в Чорноморському регіоні.

"Україна та Туреччина мають спільну позицію: Чорне море має бути простором миру, вільної торгівлі та свободи мореплавства", – зазначив глава української дипломатії.

Сторони також обговорили спільну роботу з реалізації домовленостей за результатами першого засідання Українсько-турецької робочої групи з питань відбудови.

За словами українського міністра, Київ готовий сприяти участі турецького бізнесу у відповідних проєктах та очікує на участь турецької делегації у Конференції з відновлення, яка відбудеться в Римі вже у липні.

Сибіга подякував турецькій стороні за нещодавній візит президента Володимира Зеленського до Туреччини. Він також висловив вдячність президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за його надзвичайно важливу роль у мирних зусиллях.

"Ми цінуємо, що Туреччина беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема повернення Криму, а також відстоює права кримськотатарського народу", – зауважив міністр.

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

26 травня Фідан зустрівся з радником Путіна Мединським. Він очолював російську делегацію на переговорах між Росією й Україною, що відбулися 16 травня у Стамбулі.

Того самого дня глава турецького МЗС зустрівся з Путіним.

28 травня стало відомо, що Фідан відвідає Київ.