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Bihus.Info показал фото с обыска у Кивы: картины, золото и наличные на 15 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 20:53
Bihus.Info показал фото с обыска у Кивы: картины, золото и наличные на 15 млн грн - Фото
Илья Кива (скриншот с видео)

Во время обыска у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы правоохранители нашли национальной и иностранной валюты примерно на 15 миллионов гривень. Об этом сообщает Bihus.info.

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Обыск проходил в доме Кивы в поселке Козин под Киевом. Как выяснили ранее журналисты Bihus.info, дом площадью 420 кв м и стоимостью около 21 млн грн не внесен в декларацию депутата. На просьбу Bihus.Info объяснить, кому принадлежит дом в Козине, Кива в грубой форме отказался от комментариев.

Во время обыска 16 ноября, по данным расследователей, которые им предоставили источники в правоохранительных органах, у Кивы нашли две картины с его изображением, которые "то ли рисует, то ли продает" руководитель подсанкционного сайта "Страна" Светлана Крюкова. На одной из картин Кива изображен в образе фашистского диктатора Бенито Муссолини, на другой — в образе одного из героев советского комедийного фильма.

Bihus.Info показал фото с обыска у Кивы: картины, золото и наличные на 15 млн грн

Bihus.Info показал фото с обыска у Кивы: картины, золото и наличные на 15 млн грн

При обыске у Кивы, по данным журналистов, нашли золотые слитки на сумму свыше миллиона гривень, а также наличными больше 1 100 000 грн и около 500 000 долларов. Кроме того, в автомобиле депутата нашли 300 000 грн. Bihus.Info показал в сюжете соответствующие фото.

Bihus.Info показал фото с обыска у Кивы: картины, золото и наличные на 15 млн грн

Bihus.Info показал фото с обыска у Кивы: картины, золото и наличные на 15 млн грн

Bihus.Info показал фото с обыска у Кивы: картины, золото и наличные на 15 млн грн

Расследователи говорят, что найденного при обыске нет в декларации Кивы, "а потому нардепу есть что объяснять Нацагентству про предотвращению коррупции".

Вадим Ребрина
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обыск валюта илья кива
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