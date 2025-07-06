Ракетная система Iris-T (Фото: wikimedia)

Немецкий таблоид BILD опубликовал секретный список вооружений, которые Украина запросила у Германии. Он якобы содержит перечень необходимых средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и бронированной техники.

Список, который оказался в распоряжении издания, был подтвержден неназванными военными и представителями промышленности.

По данным BILD, в категории ПВО украинское правительство якобы запросило четыре новые ракетные системы Iris-T. Также Украине необходимо 1500 управляемых ракет для системы средней дальности Iris-T SLM и 500 управляемых ракет для системы малой дальности Iris-T SLS. Кроме того, требуется 200 000 зенитных боеприпасов калибра 40 мм для противодействия российским беспилотникам.

В сфере защищенного транспортирования личного состава и техники Украина якобы обратилась с просьбой предоставить 1000 машин с защитой от мин и 200 гусеничных машин различного исполнения. Кроме того, необходимо 30 бронированных машин для разминирования и от 20 до 30 бронированных инженерных машин WiSENT. Согласно списку, Киев также запросил 200 внедорожников для перевозки подразделений специального назначения.

В качестве средств радиоэлектронной борьбы Украина якобы просит Германию предоставить 1000 GPS-глушителей для противодействия вражеским беспилотникам и 200 мобильных наземных радаров для наблюдения и обнаружения целей.

В Министерстве обороны Германии заявили, что не комментируют эту информацию в целях безопасности, поэтому неизвестно, будет ли этот список выполнен. Однако BILD предполагает, что у Германии есть возможность его реализовать.

Как отмечает издание, бюджет помощи Украине в 2025 году был увеличен на 1,2 млрд евро по сравнению с предыдущим годом, с 7,1 до 8,3 млрд евро. Поэтому Министерство обороны имеет финансовую свободу действий для выполнения пожеланий Украины.