BILD опублікував "таємний список" озброєння, що Україна запросила у Німеччини: що у ньому

Ракетна система "Ірис-Т" (Фото: wikimedia)

Німецький таблоїд BILD опублікував таємний список озброєння, що Україна запросила у Німеччини, який нібито містить перелік необхідних засобів протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та броньованої техніки.

Список, який опинився у розпорядження видання, йому підтвердили неназвані військові та представники промисловості.

За даними BILD, в категорії ППО український уряд нібито запросив чотири нових ракетних системи "Ірис-Т". Також Україна потребує 1500 керованих ракет для системи середньої дальності "Ірис-Т SLM" та 500 керованих ракет для системи малої дальності "Ірис-Т SLS". Крім того, необхідні 200 000 зенітних боєприпасів калібру 40 мм для протидії російським безпілотникам.

У сфері захищеного транспортування солдатів та транспортної техніки Україна нібито звернулася з проханням надати 1000 машин із захистом від мін та 200 гусеничних машин різного виконання. Крім того, потрібно 30 броньованих машин розмінування та від 20 до 30 броньованих інженерних машин WiSENT. Згідно зі списком, Київ також запросив 200 позашляховиків для транспортування спецпідрозділів.

З засобів радіоелектронної боротьби Україна нібито просить Німеччину надати 1000 GPS-глушників для протидії ворожим безпілотникам та 200 мобільних наземних радарів для спостереження та виявлення цілей.

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що не коментують інформацію з міркувань безпеки, тому невідомо, чи буде виконаний цей перелік. Втім BILD припускає, що Німеччина має можливість його втілити.

Як зазначає видання, бюджет допомоги Україні у 2025 році було збільшено на 1,2 мільярда євро порівняно з попереднім роком, з 7,1 до 8,3 мільярда євро. Тому Міноборони має фінансову свободу дій для виконання побажань України.