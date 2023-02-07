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Bild процитировал "друзей Путина" в Германии и попросил Подоляка отреагировать

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 10:06
Bild процитировал
Михаил Подоляк (скриншот)

Немецкое издание Bild взяло некоторые высказывания местных политиков и публичных людей, играющих на руку российской пропаганде, и попросило советника главы Офиса президента Михаила Подоляка отреагировать на них.

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Эти "друзья Путина" в Германии опасаются "эскалации", выступают против поставок оружия Украине и за переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Ниже – цитаты, и под ними – ответы Подоляка.

Сара Вагенкнехт, депутат Левых (53): "Этому ужасу нужно положить конец, а не бесконечно поставлять оружие. Ни одна из сторон не может выиграть эту войну. Поэтому должно быть давление, чтобы они сели за стол и нашли мирное решение".

Подоляк: "Постараюсь перевести, что говорит этот человек. Она говорит, что Украина должна сдаться, стать на колени, выполнить ультиматум России, умереть. Потому что Россия не остановится <...> Этот человек, похоже, не понимает сути этой войны, а если и понимает, то говорит исключительно в интересах России".

Дитер Болен (68 лет), звезда поп-музыки ФРГ, основатель Modern Talking: "Если бы вы не вводили эти санкции и сели за стол с умом, то и не нужно было бы заниматься всеми этими излишествами".

Подоляк: "Он понимает, что такое война? Он может приехать сюда и увидеть, что более 1000 населенных пунктов в нашей стране разрушены. Он может задержаться в Киеве и услышать звуки рвущихся ракет. <...> О чем говорит этот человек? Понимает ли он, что 24 февраля 250-тысячная армия с бронетехникой напала на соседнюю страну? По жилым кварталам украинских городов было выпущено более 6500 ракет. Если он хочет сказать, что Россия имеет право убивать, то пусть так и говорит".

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Алиса Шварцер (80), основательница журнала EMMA. Журналистка предупреждает о "постоянно приближающейся опасности мировой войны. Это ударит прежде всего по Германии", она говорит: "Переговоры должны состояться в какой-то момент. Так почему бы не сейчас? Сейчас!"

Подоляк: "Глобализации войны не будет, если мы вовремя получим необходимое нам вооружение; это ограничит войну оккупированными территориями, и у России не будет сил ее расширить. Украина будет бороться до конца. Россия не остановится, пока не проиграет. Я не могу понять эту логику: связано ли это с поддержкой России или традиционно теплыми отношениями с ней? Тогда вы должны сказать – "мы за Россию". Тогда все понятно и не надо никаких дискуссий".

Ричард Дэвид Прехт (58), философ: "Если бы хотя бы одна европейская страна дала России обязательные гарантии того, что она не будет голосовать за вступление Украины в НАТО, начальное давление было бы сброшено с котла и, возможно, появилась бы почва для более далекоидущей дискуссии".

Подоляк: "Эта война не о НАТО, санкциях, гарантиях безопасности России, каком-то многополярном мире. Дело не в этом. Россия демонстративно уничтожает другую страну на ее территории. Мы не сможем вести переговоры с Россией, потому что она хочет иметь право нас убивать и отнять у нас суверенитет. Мы хотим, чтобы военные преступники понесли наказание, чтобы люди, убившие десятки тысяч наших сограждан, предстали перед судом".

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Йоханнес Варвик (54), профессор политики: "Восстановление полного суверенитета Украины не может быть достигнуто военными средствами".

Подоляк: "Если Россия не проиграет, она не позволит нам существовать. Война затянется, и мы будем медленно умирать. Россия хотела убить нас за три дня, и если мы не доведем войну до конца, Россия убьет нас через несколько лет. Инвестиций не будет, люди не вернутся, Россия будет периодически нападать. Мы это понимаем, но я вижу, что люди в Германии не до конца понимают, что эта война не может стать на паузу, как это было в 2014 году".

Євген Пилипенко
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