Бизнесмену Альперину грозит арест с залогом 288 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать одесского бизнесмена Вадима Альперина с возможностью внесения залога 288 млн гривень. Инофрмацию об этом журналисту LIGA.net подтвердил источник в САП.
"Взятие под стражу и залог в 288,15 млн гривень", - сказал собеседник.
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26 ноября сотрудники НАБУ провели обыск у замначальника Киевской таможни ГФС и задержали его. Источник в ГПУ сообщил LIGA.net, что задержание - по "делу Альперина", который будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800000 за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн.
- 27 ноября Альперин, который пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, был задержан через 20 минут после того, как вошел в здание. Затем ему сообщили о подозрении, в частности, в создании преступной группировки.