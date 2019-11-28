Бизнесмену Альперину грозит арест с залогом 288 млн грн

Адвокат Андрей Федур и Вадим Альперин (скриншот из видео ТРК Украина)

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать одесского бизнесмена Вадима Альперина с возможностью внесения залога 288 млн гривень. Инофрмацию об этом журналисту LIGA.net подтвердил источник в САП.

"Взятие под стражу и залог в 288,15 млн гривень", - сказал собеседник.