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Бизнесмену Альперину грозит арест с залогом 288 млн грн

Бизнесмену Альперину грозит арест с залогом 288 млн грн - Фото
Адвокат Андрей Федур и Вадим Альперин (скриншот из видео ТРК Украина)
28.11.2019, 19:05

САП подала в суд ходатайство об аресте

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать одесского бизнесмена Вадима Альперина с возможностью внесения залога 288 млн гривень. Инофрмацию об этом журналисту LIGA.net подтвердил источник в САП. 

"Взятие под стражу и залог в 288,15 млн гривень", - сказал собеседник.

  • 26 ноября сотрудники НАБУ провели обыск у замначальника Киевской таможни ГФС и задержали его. Источник в ГПУ сообщил LIGA.net, что задержание - по "делу Альперина", который будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800000 за снятие ареста  счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. 
  • 27 ноября Альперин, который пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, был задержан через 20 минут после того, как вошел в здание. Затем ему сообщили о подозрении, в частности, в создании преступной группировки.
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