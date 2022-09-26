Блинкен о лжи Лаврова об Украине и злодеяниях РФ: Абсолютно пустые для всех вокруг слова

Заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что зверства оккупационных сил РФ в Украине "были инсценированы" и что в этой войне жертва – страна-агрессор Россия, это, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, попытки кремлевской пропаганды создать Зазеркалье c доведенной до абсурда картиной мира. Об этом глава Госдепартамента заявил в программе 60 Minutes на канале CBS.

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"Это Алиса в стране чудес. Это мир вверх тормашками. [Где] верх – это низ, белое – это черное, правда – это ложь", – описал картину мира Лаврова и России глава американской дипломатии.

Он подчеркнул, что все старания россиян навязать миру такую ложь напрасны – "все эти слова абсолютно пусты для любого члена Совета Безопасности ООН, так что это словесное извержение не имеет никакого эффекта".

"Наоборот, я думаю, что это просто свидетельствует о полном разрыве между Россией и практически всем остальным миром", – сказал он.

СПРАВКА. В начале апреля Силы обороны зашли в города и населенные пункты в Киевской области, откуда ранее были изгнаны войска РФ. На местах . В начале апреля Силы обороны зашли в города и населенные пункты в Киевской области, откуда ранее были изгнаны войска РФ. На местах обнаружили тела сотен убитых оккупантами мирных жителей. Руководство РФ, в частности министр иностранных дел страны Сергей Лавров , назвало военные преступления своих солдат "фейком" и "постановкой киевского режима". После трагедии Бучи Офис генпрокурора открыл производство о геноциде.

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Євген Пилипенко

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