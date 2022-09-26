Блинкен о лжи Лаврова об Украине и злодеяниях РФ: Абсолютно пустые для всех вокруг слова
Заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что зверства оккупационных сил РФ в Украине "были инсценированы" и что в этой войне жертва – страна-агрессор Россия, это, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, попытки кремлевской пропаганды создать Зазеркалье c доведенной до абсурда картиной мира. Об этом глава Госдепартамента заявил в программе 60 Minutes на канале CBS.
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"Это Алиса в стране чудес. Это мир вверх тормашками. [Где] верх – это низ, белое – это черное, правда – это ложь", – описал картину мира Лаврова и России глава американской дипломатии.
Он подчеркнул, что все старания россиян навязать миру такую ложь напрасны – "все эти слова абсолютно пусты для любого члена Совета Безопасности ООН, так что это словесное извержение не имеет никакого эффекта".
"Наоборот, я думаю, что это просто свидетельствует о полном разрыве между Россией и практически всем остальным миром", – сказал он.
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