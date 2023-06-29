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Блинкен: Пригожин совершал такие же зверства, как и Путин. Теперь он бросил ему вызов

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 06:56
Блинкен: Пригожин совершал такие же зверства, как и Путин. Теперь он бросил ему вызов - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что главарь террористов Вагнера Евгений Пригожин совершал такие же зверства, как и диктатор Владимир Путин. Об этом он сообщил в диалоге с президентом Совета по международным отношениям Рихардом Хаассом.

По его словам, Группу Вагнера создал сам Путин, а "мятеж" Пригожина показывает, насколько война против Украины была провалом для Кремля. 

"Этот последний эпизод, в некоторой степени показывающий внутренние масштабы этой неудачи, я думаю, говорит о многом, но я не хочу предсказывать, куда это пойдет, когда это произойдет. Я знаю, что у Путина много новых вопросов, на которые он должен ответить", — сказал Блинкен.

Он отметил, что следует помнить — Пригожин, как и Путин, совершал зверства в Украине, Африке и Сирии. 

"Куда бы ни пошел Вагнер, за ним следуют смерть, разрушение и эксплуатация. Но тот факт, что он бросил прямой вызов Путину, знаменателен. Но опять же, как это будет происходить в России, это, в конечном счете, их внутренний вопрос, и им придется с этим справляться", — резюмировал дипломат. 

  • 24 июня 2023 года Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам ЧВК Вагнера.
  • Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
  • 27 июня глава Комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.

Читайте также: Пентагон: Террористы Вагнера все еще находятся в Украине, несмотря на "мятеж" Пригожина

Дмитрий Гриниченко
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