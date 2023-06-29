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Блінкен: Пригожин вчиняв такі самі звірства, як і Путін. Тепер він кинув йому прямий виклик

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 06:56
Блінкен: Пригожин вчиняв такі самі звірства, як і Путін. Тепер він кинув йому прямий виклик - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ватажок терористів Вагнера Євгеній Пригожин чинив такі ж звірства, як і диктатор Володимир Путін. Про це він повідомив у діалозі з президентом Ради з міжнародних відносин Ріхардом Хаассом.

За його словами, Групу Вагнера створив сам Путін, а "заколот" Пригожина показує, наскільки війна проти України була провалом для Кремля.

"Цей останній епізод, який дещо показує внутрішні масштаби цієї невдачі, я думаю, говорить багато про що, але я не хочу передбачати, куди це піде, коли це станеться. Я знаю, що у Путіна багато нових питань, на які він повинен відповісти", — сказав Блінкен.

Він зазначив, що слід пам'ятати — Пригожин, як і Путін, вчиняв звірства в Україні, Африці та Сирії.

"Куди б не пішов Вагнер, за ним йдуть смерть, руйнація та експлуатація. Але той факт, що він кинув прямий виклик Путіну, знаменний. Але знову ж таки, як це відбуватиметься в Росії, це, зрештою, їхнє внутрішнє питання, і їм доведеться із цим справлятися", — резюмував дипломат.

  • 24 червня 2023 року Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах ПВК Вагнера.
  • Увечері того самого дня Пригожин за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
  • 27 червня голова Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.

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Дмитро Гриниченко
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