Блінкен: Пригожин вчиняв такі самі звірства, як і Путін. Тепер він кинув йому прямий виклик

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ватажок терористів Вагнера Євгеній Пригожин чинив такі ж звірства, як і диктатор Володимир Путін. Про це він повідомив у діалозі з президентом Ради з міжнародних відносин Ріхардом Хаассом.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Групу Вагнера створив сам Путін, а "заколот" Пригожина показує, наскільки війна проти України була провалом для Кремля.

"Цей останній епізод, який дещо показує внутрішні масштаби цієї невдачі, я думаю, говорить багато про що, але я не хочу передбачати, куди це піде, коли це станеться. Я знаю, що у Путіна багато нових питань, на які він повинен відповісти", — сказав Блінкен.

Він зазначив, що слід пам'ятати — Пригожин, як і Путін, вчиняв звірства в Україні, Африці та Сирії.

"Куди б не пішов Вагнер, за ним йдуть смерть, руйнація та експлуатація. Але той факт, що він кинув прямий виклик Путіну, знаменний. Але знову ж таки, як це відбуватиметься в Росії, це, зрештою, їхнє внутрішнє питання, і їм доведеться із цим справлятися", — резюмував дипломат.

24 червня 2023 року Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах ПВК Вагнера.

Увечері того самого дня Пригожин за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

27 червня голова Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.

Читайте також: Пентагон: Терористи Вагнера все ще перебувають в Україні, попри "заколот" Пригожина

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.