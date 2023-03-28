Блинкен: Призывы к перемирию в Украине могут быть циничной ловушкой для заморозки войны

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что призывы к прекращению огня между РФ и Украиной могут быть "циничной ловушкой". Об этом он сообщил в своем выступлении на конференции "Справедливый и прочный мир в Украине".

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По его словам, призывы к перемирию в Украине могут быть "циничной ловушкой", чтобы заморозить конфликт.

Он отметил, что необходимо проявлять осторожность, когда речь идет о призывах к прекращению огня.

"Все мы должны осознавать, что когда мы призываем к прекращению огня, с наилучшими намерениями к замораживанию конфликта, это позволит РФ закрепиться и подготовиться к дальнейшей атаке", — подчеркнул дипломат.

Недавно советник президента США Джейк Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении к суверенитету.

28 февраля глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в случае изгнания российских оккупантов из Украины переговоры станут не нужны.

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Дмитро Гриниченко

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