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Блинкен: Путин проиграл во всех сферах – в политической, военной и экономической

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 15:22
Блинкен: Путин проиграл во всех сферах – в политической, военной и экономической - Фото
Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Планируя полномасштабное вторжение в Украину, российский диктатор Владимир Путин хотел добиться успеха сразу в нескольких областях, но уже сейчас понятно, что он "проиграл каждую сделанную им ставку". Об этом сказал Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Госсекретарь США отметил, что Путин рассчитывал на то, что война даст ему политический выигрыш после победы над Украиной, покажет превосходство и качество его армии и не приведет к существенным экономическим потерям. Но все эти его ставки были биты, сказал Блинкен.   

Он указал, что, по мнению Путина, народ Украины разделен и его будет легко интегрировать в Россию. Но он просчитался – украинцы дали ему решительный отпор, которого он не ожидал, и в этом он проиграл.

Далее, сказал Блинкен, Путин думал, что война продемонстрирует силу и мощь РФ в военном отношении. Но он и здесь просчитался, потому что война показала реальное состояние его армии – удручающее как в военном, так и в моральном плане. Эту ставку он тоже проиграл. 

Путин считал, что экономический эффект от международных санкций, которыми ему угрожали, будет символическим. Но и в этом он просчитался, потому что экономический ущерб от санкций для России уже сейчас очень велик, и он будет возрастать тем больше, чем дольше Кремль будет продолжать войну в Украине. 

"Путин уже проиграл все свои ставки", – сказал Блинкен.

При этом Госсекретарь США не видит признаков того, что Путин готов к реалистическим переговорам о прекращении войны. 

Ранее сегодня Блинкен заявил, что от Украины зависит, как должна закончиться война с Россией, однако оккупированные территории должны быть освобождены.

Сергій Бережний
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