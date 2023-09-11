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Блинкен: Starlink – жизненно важен для ВСУ. Надеюсь, они и дальше смогут его использовать

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 06:23
Блинкен: Starlink – жизненно важен для ВСУ. Надеюсь, они и дальше смогут его использовать - Фото
Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что спутниковая связь американского миллиардера Илона Маска Starlink является "жизненно важной" для украинских военных. Он надеется, что они и дальше смогут использовать его, передает Bloomberg.

Это заявление прозвучало на фоне публикации о том, что в 2022 году Маск якобы помешал Украине нанести удар по Черноморскому флоту России, отключив Starlink в Крыму и вокруг него.

В то же время, Блинкен отказался комментировать этот эпизод, а также отвечать на вопрос, может ли Маск столкнуться с последствиями этого инцидента.

"Вот что я могу вам сказать: Starlink был жизненно важным инструментом для украинцев, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, и особенно для военных, чтобы общаться в их усилиях по защите всей территории Украины", – сказал он.

Блинкен также выразил надежду, что технология и дальше будет доступна для Украины, ее граждан и военных.

  • В июле 2023 года в американских СМИ писали, что Маск отклонил просьбу Украины включить Starlink возле Крыма и его решение повлияло на стратегию ведения войны. После этого Пентагон обеспечил покупку для Украины терминалов и услуг Starlink, которые основатель компании не смог бы выключать по собственному желанию.
  • В начале сентября появились дополнительные подробности этой ситуации. Маск якобы запретил использовать Starlink в наступательных целях и боялся повторения Перл-Харбора в результате атаки Украины на российский флот в Севастополе.

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Милана Головань
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Илон МаскStarlinkвойнаЭнтони Блинкен
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