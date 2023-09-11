Блінкен: Starlink є життєво важливим для ЗСУ. Сподіваюсь, вони й надалі зможуть його використовувати

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що супутниковий зв'язок американського мільярдера Ілона Маска Starlink є "життєво важливим" для українських військових. Він сподівається, що вони й надалі зможуть використовувати його, передає Bloomberg.

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Ця заява пролунала на тлі публікації про те, що у 2022 році Маск нібито завадив Україні завдати удару по Чорноморському флоту Росії, відключивши Starlink у Криму та навколо нього.

Водночас Блінкен відмовився коментувати цей епізод, а також відповідати на запитання, чи може Маск зіткнутися з наслідками цього інциденту.

"Ось що я можу вам сказати: Starlink був життєво важливим інструментом для українців, щоб мати можливість спілкуватися один з одним, і особливо для військових, щоб спілкуватися в їхніх зусиллях щодо захисту всієї території України", – сказав він натомість.

Блінкен також висловив сподівання, що технологія й надалі буде доступною для України, її громадян та військових.

У липні 2023 року в американських ЗМІ писали, що Маск відхилив прохання України ввімкнути Starlink біля Криму і його рішення вплинуло на стратегію ведення війни. Після цього Пентагон забезпечив купівлю для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії не зміг би вимикати за власним бажанням.

На початку вересня з'явились додаткові подробиці цієї ситуації. Маск нібито заборонив використовувати Starlink в наступальних цілях і боявся повторення Перл-Харбору внаслідок атаки України на російський флот в Севастополі.

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