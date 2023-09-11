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Блінкен: Starlink є життєво важливим для ЗСУ. Сподіваюсь, вони й надалі зможуть його використовувати

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 06:23
Блінкен: Starlink є життєво важливим для ЗСУ. Сподіваюсь, вони й надалі зможуть його використовувати - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що супутниковий зв'язок американського мільярдера Ілона Маска Starlink є "життєво важливим" для українських військових. Він сподівається, що вони й надалі зможуть використовувати його, передає Bloomberg.

Ця заява пролунала на тлі публікації про те, що у 2022 році Маск нібито завадив Україні завдати удару по Чорноморському флоту Росії, відключивши Starlink у Криму та навколо нього.

Водночас Блінкен відмовився коментувати цей епізод, а також відповідати на запитання, чи може Маск зіткнутися з наслідками цього інциденту.

"Ось що я можу вам сказати: Starlink був життєво важливим інструментом для українців, щоб мати можливість спілкуватися один з одним, і особливо для військових, щоб спілкуватися в їхніх зусиллях щодо захисту всієї території України", – сказав він натомість.

Блінкен також висловив сподівання, що технологія й надалі буде доступною для України, її громадян та військових.

  • У липні 2023 року в американських ЗМІ писали, що Маск відхилив прохання України ввімкнути Starlink біля Криму і його рішення вплинуло на стратегію ведення війни. Після цього Пентагон забезпечив купівлю для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії не зміг би вимикати за власним бажанням.
  • На початку вересня з'явились додаткові подробиці цієї ситуації. Маск нібито заборонив використовувати Starlink в наступальних цілях і боявся повторення Перл-Харбору внаслідок атаки України на російський флот в Севастополі.

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Мілана Головань
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Ілон МасквійнаStarlinkентоні блінкен
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