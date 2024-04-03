Блинкен: Войск США в Украине не будет. Насчет других стран — решение на их уровне и НАТО

Блинкен заявил, что американские войска в Украине приведут к прямому конфликту с Россией

Энтони Блинкен (Фото: EPA / Antonio Lacerda)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что вопрос возможной отправки войск отдельных западных стран в Украину должен решаться на уровне их правительств и НАТО. Об этом он сообщил в интервью французским каналам LCI/TF1.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, политика президента Джо Байдена заключается в том, что никаких американских войск в Украине не будет.

"Потому что для нас это приведет к прямому конфликту с Россией, которого мы хотим избежать. Это не в наших интересах и не в интересах союзников", — сказал Блинкен.

Он отметил, что одновременно у партнеров есть необходимость поддержки Украины в этом году и в будущем.

На вопрос о том, если в Украине будут войска Франции, Польши, Финляндии или других стран, дипломат заявил, что "каждый должен принимать решения на национальном уровне, а также на уровне Альянса".

На встрече по вопросам поддержки Украины, которую 26 февраля организовал французский президент Эмманюэль Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

Читайте также: От звонков Путину до осознания. Глава МИД Латвии похвалил Макрона за "эволюцию" взглядов