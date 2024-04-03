Блинкен: Войск США в Украине не будет. Насчет других стран — решение на их уровне и НАТО
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что вопрос возможной отправки войск отдельных западных стран в Украину должен решаться на уровне их правительств и НАТО. Об этом он сообщил в интервью французским каналам LCI/TF1.
По его словам, политика президента Джо Байдена заключается в том, что никаких американских войск в Украине не будет.
"Потому что для нас это приведет к прямому конфликту с Россией, которого мы хотим избежать. Это не в наших интересах и не в интересах союзников", — сказал Блинкен.
Он отметил, что одновременно у партнеров есть необходимость поддержки Украины в этом году и в будущем.
На вопрос о том, если в Украине будут войска Франции, Польши, Финляндии или других стран, дипломат заявил, что "каждый должен принимать решения на национальном уровне, а также на уровне Альянса".
На встрече по вопросам поддержки Украины, которую 26 февраля организовал французский президент Эмманюэль Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.
- На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.
- 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
- Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.
Читайте также: От звонков Путину до осознания. Глава МИД Латвии похвалил Макрона за "эволюцию" взглядов