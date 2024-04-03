Блінкен: Військ США в Україні не буде. Щодо інших країн — рішення на їхньому рівні та НАТО

Блінкен заявив, що американські війська в Україні призведуть до прямого конфлікту з Росією

Ентоні Блінкен (Фото: EPA / Antonio Lacerda)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що питання можливого відправлення військ окремих західних країн в Україну має вирішуватися на рівні їхніх урядів та НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1.

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За його словами, політика президента Джо Байдена полягає у тому, що жодних американських військ в Україні не буде.

"Бо для нас це призведе до прямого конфлікту з Росією, якого ми хочемо уникнути. Це не в наших інтересах і не в інтересах союзників", – сказав Блінкен.

Він зазначив, що одночасно партнери мають необхідність підтримки України цього року і в майбутньому.

На питання про те, якщо в Україні будуть війська Франції, Польщі, Фінляндії чи інших країн, дипломат заявив, що "кожен має ухвалювати рішення на національному рівні, а також на рівні Альянсу".

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент Емманюель Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

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