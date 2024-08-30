Bloomberg: Моди пока не давал согласия на проведение второго Саммита мира в Индии

Для того чтобы Индия могла принять второй Саммит мира, она должна подписать коммюнике по итогам встречи в Швейцарии

Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский предложил провести второй Саммит мира в Индии, премьер страны Нарендра Моди пока не давал согласия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

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Источники издания отметили, что такое предложение Зеленский выдвинул во время визита Моди в Украину на прошлой неделе.

Украинский президент планирует организовать второй Саммит мира перед президентскими выборами в США в ноябре. Проведение встречи в Индии, осторожно относящейся к украинской мирной инициативе, в Киеве рассматривали бы как прогресс, добавили собеседники.

Источники Bloomberg подчеркнули, что Моди хоть и выразил поддержку суверенитету Украины в ее международно признанных границах, пока не согласился на проведение встречи. Министерство иностранных дел Индии пока не ответило на запрос журналистов.

Утром 23 августа 2024 года Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Премьер Индии провел переговоры с Зеленским. Их главной темой стала российско-украинская война.

В рамках визита Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах.

Зеленский "абсолютно поддерживает" проведение второго Глобального саммита мира в Индии, но это невозможно, пока та не присоединилась к общему коммюнике предыдущей такой встречи. Стороны не давят друг на друга в этом вопросе, рассказал он в общении с индийскими медиа.

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