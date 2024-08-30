Bloomberg: Моді поки що не давав згоди на проведення другого Саміту миру в Індії

Для того, щоб Індія могла прийняти другий Саміт миру, вона має підписати комюніке за підсумками зустрічі у Швейцарії

Нарендра Моді та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський запропонував провести другий Саміт миру в Індії, прем'єр країни Нарендра Моді поки що не давав згоди. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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Джерела видання зазначили, що таку пропозицію Зеленський висунув під час візиту Моді до України минулого тижня.

Український президент планує організувати другий Саміт миру перед президентськими виборами в США в листопаді. Проведення зустрічі в Індії, яка обережно ставиться до української мирної ініціативи, у Києві розглядали б як прогрес, додали співрозмовники.

Джерела Bloomberg наголосили, що Моді хоч і висловив підтримку суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, поки що не погодився на проведення зустрічі. Міністерство закордонних справ Індії поки не відповіло на запит журналістів.

Вранці 23 серпня 2024 року Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Прем'єр Індії провів перемовини з Зеленським. Їхньою головною темою стала російсько-українська війна.

У межах візиту Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю у медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.

Зеленський "абсолютно підтримує" проведення другого Глобального саміту миру в Індії, але це неможливо, поки та не доєдналася до спільного комюніке попередньої такої зустрічі. Сторони не тиснуть одна на одну в цьому питанні, розповів він у спілкуванні з індійськими медіа.

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