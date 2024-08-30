Bloomberg: Моді поки що не давав згоди на проведення другого Саміту миру в Індії
Президент Володимир Зеленський запропонував провести другий Саміт миру в Індії, прем'єр країни Нарендра Моді поки що не давав згоди. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.
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Джерела видання зазначили, що таку пропозицію Зеленський висунув під час візиту Моді до України минулого тижня.
Український президент планує організувати другий Саміт миру перед президентськими виборами в США в листопаді. Проведення зустрічі в Індії, яка обережно ставиться до української мирної ініціативи, у Києві розглядали б як прогрес, додали співрозмовники.
Джерела Bloomberg наголосили, що Моді хоч і висловив підтримку суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, поки що не погодився на проведення зустрічі. Міністерство закордонних справ Індії поки не відповіло на запит журналістів.
- Вранці 23 серпня 2024 року Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.
- Прем'єр Індії провів перемовини з Зеленським. Їхньою головною темою стала російсько-українська війна.
- У межах візиту Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю у медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.
- Зеленський "абсолютно підтримує" проведення другого Глобального саміту миру в Індії, але це неможливо, поки та не доєдналася до спільного комюніке попередньої такої зустрічі. Сторони не тиснуть одна на одну в цьому питанні, розповів він у спілкуванні з індійськими медіа.
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