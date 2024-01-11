Bloomberg написал, что США хотят план войны от Зеленского. Он отреагировал

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Bloomberg написал, что США хотят, чтобы Украина усовершенствовала свой план по борьбе с российским вторжением, так как война продолжается уже третий год. Выступая в Литве, президент Владимир Зеленским отреагировал на это и заявил, что нерешительность союзников "лишь увеличивает смелость и силу России". Американские партнеры планируют поднять этот вопрос с главой государства на следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на слова собеседников, которые знакомы с этим вопросом.

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По данным собеседников, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, по всей вероятности, поднимет эту тему с украинским лидером на форуме в Давосе.

Причиной обсуждения этой темы, по словам Bloomberg, являются трения и проблемы, возникшие в последнее время между Вашингтоном и Киевом.

Во-первых, остаются заблокированными более $110 млрд европейской и американской помощи, а контрнаступление Сил обороны в 2023 году не смогло обеспечить серьезного прорыва.

Во-вторых, официальные лица в Вашингтоне обеспокоены, что "разногласия между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным замедляют усилия по выработке новой стратегии".

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Издание отметило, что представители стран Альянса "не теряют надежды" на то, что помощь может быть предоставлена уже в феврале, хотя в Вашингтоне пока нет никаких признаков заключения соглашения.

В среду 10 января Зеленский предупредил, что нерешительность союзников "лишь увеличивает смелость и силу России". Выступая в Литве, он заявил, что средств противовоздушной обороны не хватает, поскольку Россия усилила ракетные удары в последние недели.

Собеседник отметил, что украинские военные сейчас разрабатывают планы на 2024 год и рассматривается полный спектр вариантов. В то же время в США хотят определить, как лучше направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в этом году.

Поскольку решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, союзники Киева отмечают, что решающее значение имеет разработка четкой военной стратегии защиты нынешних позиций и дальнейшего прорыва через линии обороны россиян.

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Издание отметило, что украинская противовоздушная оборона зависит от стабильных поставок западных союзников. Издание напомнило, что в последние недели Россия произвела одни из крупнейших ракетных обстрелов за весь период войны.

Также, по словам собеседников, США и их союзники по G7 также работают с Украиной над завершением долгосрочных двусторонних обязательств в сфере безопасности, которые они надеются заключить в феврале.

11 января на пресс-конференции в Эстонии с президентом страны Аларом Карисом Зеленскому задали вопрос относительно этой статьи, на что он ответил, что все боевые планы решаются в кабинетах Украины.

"Относительно боевых планов, все решается в кабинетах Украины. Пока что это происходит именно так", – заявил он.

4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассматривает прямые переговоры с президентом США Джо Байденом по дополнительному финансированию Украины и безопасности границ.

11 января лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал срочно одобрить новый пакет военной помощи Украине.

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