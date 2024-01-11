Bloomberg написав, що США хочуть "план війни" від Зеленського. Він відреагував

Радник президента США з національної безпеки, ймовірно, порушить тему плану ведення війни з українським президентом на форумі в Давосі, пише Bloomberg

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Bloomberg написав, що США хочуть, щоб Україна вдосконалила свій план боротьби з російським вторгненням, позаяк війна триває вже третій рік. Виступаючи в Литві, президент Володимир Зеленський відреагував на це й заявив, що нерішучість союзників "лише збільшує сміливість і силу Росії". Американські партнери планують порушити це питання із главою держави наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє видання Bloomberg із посиланням на слова співрозмовників, які знайомі із цим питанням.

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За даними співрозмовників, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, ймовірно, порушить цю тему з українським лідером на форумі в Давосі.

Причиною обговорення цієї теми, за словами Bloomberg, є тертя і проблеми, що останнім часом виникли між Вашингтоном та Києвом.

По-перше, залишаються заблокованими понад $110 млрд європейської та американської допомоги, а контрнаступ Сил оборони у 2023 році не зміг забезпечити серйозного прориву.

По-друге, офіційні особи у Вашингтоні стурбовані, що "розбіжності між Зеленським та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії".

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Видання зазначило, що представники країн Альянсу "не втрачають надії" на те, що допомога може бути надана вже в лютому, хоча у Вашингтоні поки немає жодних ознак укладання угоди.

У середу 10 січня Зеленський попередив, що нерішучість союзників "лише збільшує сміливість і силу Росії". Виступаючи в Литві, він заявив, що засобів протиповітряної оборони не вистачає, оскільки Росія посилила ракетні удари протягом останніх тижнів.

Співрозмовник зазначив, що українські військові наразі розробляють плани на 2024 рік, і розглядається повний спектр варіантів. Водночас у США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе цього року.

Оскільки вирішальний прорив у найближчі місяці малоймовірний, союзники Києва зазначають, що вирішальне значення має розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через лінії оборони росіян.

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Видання зазначило, що українська протиповітряна оборона залежить від стабільних постачань західних союзників. Видання нагадало, що впродовж останніх тижнів Росія здійснила одні з найбільших ракетних обстрілів за весь період війни.

Також, за словами співрозмовників, США та їхні союзники по G7 також працюють з Україною над завершенням довгострокових двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки, які вони сподіваються укласти в лютому.

11 січня на пресконференції в Естонії з президентом країни Аларом Карісом Зеленському поставили питання щодо цієї статті, на що він відповів, що всі бойові плани вирішуються в кабінетах України.

"Щодо бойових планів, все вирішується в кабінетах України. Поки що це відбувається саме так", – заявив він.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалено рішення" про гроші для України.

Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає прямі переговори з президентом США Джо Байденом стосовно додаткового фінансування України та безпеки кордонів.

11 січня лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер закликав терміново схвалити новий пакет військової допомоги Україні.

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