Bloomberg: Россия убедила Асада бежать из Сирии и организовала его выезд

Башар Асад (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

Россия убедила диктатора Башара Асада бежать из Сирии, придя к выводу, что его режим не способен сопротивляться наступлению вооруженных отрядов повстанцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Кремль решил спасти своего союзника, даже когда пришел к выводу, что больше ничего не может сделать для поддержки его режима. Это было сделано, чтобы сирийский диктатор избежал судьбы лидера Ливии Муаммара Каддафи, убитого во время гражданской войны в 2011 году.

Сейчас российский диктатор Владимир Путин пытается выяснить, почему российская разведка не заметила угрозу правлению Асада, пока не стало слишком поздно, сказал собеседник, приближенный к Кремлю.

Россия убедила Асада, что он проигрывает борьбу с вооруженными группами, возглавляемыми Хайят Тахрир аш-Шам, и предложила ему и его семье безопасный выезд, если он немедленно примет такое решение, рассказали три собеседника Bloomberg.

Два человека добавили, что агенты российской разведки организовали побег, доставив Асада на российскую авиабазу в Сирии. Транспондер самолета был выключен во избежание отслеживания, подчеркнул один из них.

Еще один собеседник отметил, что хотя сначала Россия бомбила повстанцев, пытаясь оттеснить их и поддержать силы Асада, и поскольку сирийская армия почти не сопротивлялась, а оппозиция захватила город Хама через несколько дней после захвата Алеппо, Москва пришла к выводу, что не может защитить режим.

Bloomberg пишет, что сейчас российские пропагандисты продвигают тезис о том, что Асад сам виноват в поражении, в то время как Москва сдержала свое слово, не оставив его, и теперь должна сосредоточиться на поддержке своих стратегических интересов в Сирии и на Ближнем Востоке.