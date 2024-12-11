Bloomberg: Росія переконала Асада втекти з Сирії й організувала його виїзд

Башар Асад (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

Росія переконала диктатора Башара Асада втекти з Сирії, дійшовши висновку, що його режим не спроможний чинити опір наступу озброєних загонів повстанців. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Кремль вирішив врятувати свого союзника, навіть коли дійшов висновку, що більше нічого не може зробити для підтримки його режиму. Це було зроблено, аби сирійський диктатор уникнув долі лідера Лівії Муаммара Каддафі, якого вбили під час громадянської війни у 2011 році.

Зараз російський диктатор Володимир Путін намагається з'ясувати, чому російська розвідка не помітила загрозу для правління Асада, доки не стало надто пізно, сказав співрозмовник, наближений до Кремля.

Росія переконала Асада, що він програє боротьбу зі збройними групами, очолюваними Хаят Тахрір аш-Шам, і запропонувала йому та його родині безпечний виїзд, якщо він негайно ухвалить таке рішення, розповіли троє співрозмовників Bloomberg.

Двоє людей додали, що агенти російської розвідки організували втечу, доставивши Асада на російську авіабазу в Сирії. Транспондер літака був вимкнений, щоб уникнути відстеження, наголосив один із них.

Ще один співрозмовник зазначив, що хоча спочатку Росія бомбардувала повстанців, намагаючись відтіснити їх і підтримати сили Асада, та оскільки сирійська армія майже не чинила опору, а опозиція захопила місто Хама через кілька днів після захоплення Алеппо, Москва дійшла висновку, що не може захистити режим.

Bloomberg пише, що зараз російські пропагандисти просувають тезу про те, що Асад сам винен у поразці, в той час, як Москва дотримала свого слова, не залишивши його, і тепер повинна зосередитися на підтримці своїх стратегічних інтересів у Сирії та на Близькому Сході.