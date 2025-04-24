Bloomberg: США потребуют от России признать право Украины на военную силу

Ожидается, что Уиткофф обсудит это с Путиным на следующих встречах

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

США могут потребовать от России признать право Украины на собственную армию и оборонную промышленность в рамках соглашения о мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных о ситуации.

Ожидается, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф обсудит этот вопрос во время следующих встреч с российским диктатором Владимиром Путиным. Это требование означало бы, что Путину придется отказаться от одной из своих главных целей – "демилитаризировать Украину".

Отмечается, что эти требования администрации президента США Дональда Трампа могут быть признаком того, что Вашингтон добивается уступок и от России, не только от Украины.

Также у Трампа хотят, чтобы Россия вернула Запорожскую атомную электростанцию Украине. По словам осведомленных людей, после этого станция перейдет под контроль США для управления энергоснабжением. Но, по их словам, детали планов еще не завершены и могут измениться.