Палиса: Ограничения на численность ВСУ – "красная линия" в переговорах и США знают это

Павел Палиса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

Принятие ограничений на численность украинской армии или ее общую боеготовность станет "красной линией" Киева в переговорах о достижении мира. Об этом Украина уведомила США, сообщил в интервью агентству Reuters заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

"Это принципиальная позиция Украины – никто, и уж тем более страна-агрессор Россия, не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы ей следует иметь", – подчеркнул он.

По словам Палисы, хорошо подготовленные Вооруженные Силы Украины станут лучшей гарантией безопасности после заключения мирного соглашения на случай нового нападения со стороны России.

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Замглавы ОП предположил зачем Россия хочет добиться сокращения украинской армии. По его словам, враг таким образом, вероятно, хочет "облегчить себе жизнь в будущем". Но Украина на это не согласна и должна "хорошо усвоить уроки".

Вместе с тем Палиса не исключил, что Россия может усилить свои атаки на Украину в конце апреля и в мае. По его словам, оккупанты сосредоточили наступление на Покровске, но также могут развязать бои в районе Купянска, Лимана, в районе Запорожья и Новопавловки.

"Абсолютный приоритет, на мой взгляд, сейчас будет на Покровском направлении", – сказал он.