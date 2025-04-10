Паліса: Обмеження на чисельність ЗСУ – "червона лінія" у переговорах і США знають це
Ухвалення обмежень на чисельність української армії або її загальну боєздатність стане "червоною лінією" Києва в переговорах про досягнення миру. Про це Україна сповістила США, повідомив в інтерв'ю агентству Reuters заступник глави Офісу президента Павло Паліса.
"Це принципова позиція України – ніхто, і особливо країна-агресор Росія, не диктуватиме Україні, які збройні сили їй слід мати", – підкреслив він.
За словами Паліси, добре підготовлені Збройні Сили України стануть найкращою гарантією безпеки після укладання мирної угоди на випадок нового нападу з боку Росії.
Заступник голови ОП припустив, навіщо Росія хоче домогтися скорочення української армії. За його словами, ворог таким чином, ймовірно, хоче "полегшити собі життя в майбутньому". Але Україна на це не згодна і має "добре засвоїти уроки".
Разом з тим Паліса не виключив, що Росія може посилити свої атаки на Україну наприкінці квітня та у травні. За його словами, окупанти зосередили наступ на Покровську, але також можуть розв'язати бої у районі Куп'янська, Лимана, у Запоріжжі та Новопавлівці.
"Абсолютний пріоритет, на мою думку, зараз буде на Покровському напрямі", – сказав він.
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