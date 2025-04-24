Bloomberg: США вимагатимуть від Росії визнати право України на військову силу

Очікується, що Віткофф обговорить це з Путіним на наступних зустрічах

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

США можуть вимагати від Росії визнати право України на власну армію та оборонну промисловість у рамках угоди про мир. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, поінформованих про ситуацію.

Очікується, що спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф обговорить це питання під час наступних зустрічей із російським диктатором Володимиром Путіним. Ця вимога означала б, що Путіну доведеться відмовитися від однієї зі своїх головних цілей – "демілітаризувати Україну".

Зазначається, що ці вимоги адміністрації президента США Дональда Трампа можуть бути ознакою того, що Вашингтон вимагає поступок і від Росії, не тільки від України.

Також Трамп хоче, щоб Росія повернула Запорізьку атомну електростанцію Україні. За словами обізнаних людей, станція перейде під контроль США для управління енергопостачанням. Але, за їхніми словами, деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.