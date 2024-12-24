Боднар заявил, что новый набор Украинского легиона будет "в разы" больше первого

В рекрутинговый центр в польском Люблине уже поступило более 1000 заявок от проживающих за рубежом украинцев

Василий Боднар (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

В следующем наборе базирующегося в Польше Украинского легиона будет значительно больше добровольцев, чем в первом подразделении. Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

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Дипломат напомнил, что первое подразделение Украинского легиона, который формируют на территории Польши, уже отправили в Украину.

"Мы сейчас не называем количества военнослужащих, поскольку это закрытая информация. Зато в следующий набор, я думаю, это будет значительно больше представителей из разных стран. То есть у нас расширяется не только количество, но и география стран, из которых приезжают украинские граждане и подаются", – подчеркнул посол.

Он добавил, что по тем данным, которыми владеет рекрутинговый центр в Люблине, более 1000 заявок уже подано.

"Из них большинство обработано и отобрано определенную часть тех, кто будет подписывать контракт уже 10 января [2025 года]", — подчеркнул посол.

По его словам, сейчас ведется работа в том направлении, чтобы проводить активную информационную кампанию и рассказывать правду об этом легионе, деталях его функционирования и таким образом стимулировать украинцев к вступлению.

Боднар отметил, что в первое подразделение Украинского легиона вошли украинцы, проживающие в Польше, Германии, Эстонии, Чехии, Швеции и Ирландии.

"Сейчас у нас есть новая запись и расширилась география. Присоединились, кажется, Италия, Дания и Австрия", – сказал дипломат.

Он повторил, что не может называть конкретные цифры, однако новый набор будет "в разы" больше первого подразделения.

О создании Украинского легиона 8 июля 2024 года объявил президент Зеленский во время встречи с польским премьером Туском.

11 июля глава МИД Польши Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.

3 октября в Люблине начался набор добровольцев среди граждан Украины, желающих присоединиться к Украинскому легиону.