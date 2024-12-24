Боднар заявив, що новий набір Українського легіону буде "в рази" більшим, ніж перший підрозділ

До рекрутингового центру в польському Любліні вже надійшло понад 1000 заявок від українців, які проживають за кордоном

Василь Боднар (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

У наступному наборі базованого в Польщі Українського легіону буде значно більше добровольців, ніж у першому підрозділі. Про це в ефірі телемарафону повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

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Дипломат нагадав, що перший підрозділ Українського легіону, який формують на території Польщі, вже відправили до України.

"Ми зараз не називаємо кількості військовослужбовців, оскільки це є закритою інформацією. Натомість на наступний набір, я думаю, це буде значно більше представників з різних країн. Тобто у нас розширюється не тільки кількість, але й географія країн, з яких приїжджають українські громадяни й подаються", – наголосив посол.

Він додав, що за тими даними, якими володіє рекрутинговий центр у Любліні, понад 1000 заявок уже подано.

"З них більшість опрацьовано і відібрано певну частину тих, хто буде підписувати контракт уже 10 січня [2025 року]", – наголосив посол.

За його словами, наразі ведеться робота в тому напрямку, щоб проводити активну інформаційну кампанію і розказувати правду про цей легіон, деталі його функціонування й у такий спосіб стимулювати українців до вступу.

Боднар зазначив, що до першого підрозділу Українського легіону увійшли українці, які проживають у Польщі, Німеччині, Естонії, Чехії, Швеції та Ірландії.

"Зараз у нас є новий запис і розширилася географія. Доєдналися, здається, Італія, Данія й Австрія", – сказав дипломат.

Він повторив, що не може називати конкретні цифри, однак новий набір буде "в рази" більшим, ніж перший підрозділ.

Про створення Українського легіону 8 липня 2024 року оголосив президент Зеленський під час зустрічі з польським прем'єром Туском.

11 липня глава МЗС Польщі Сікорський повідомив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні.

3 жовтня в Любліні було розпочато набір добровольців серед громадян України, які бажають приєднатися до Українського легіону.