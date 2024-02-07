Боеприпасы для Украины. Кулеба заявил, что ЕС нужно начать переговоры с третьими странами

Глава МИД Кулеба отметил, что если спросить солдата на фронте, что ему надо, – он скажет боеприпасы

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для того, чтобы Украина получила больше боеприпасов от Европейского Союза, необходимо параллельно начать переговоры с третьими государствами, которые законтрактовали снаряды в ЕС. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Глава МИД подчеркнул, что если спросить солдата на фронте, что ему надо, – он скажет боеприпасы.

"Ответ был таким вчера, месяц и год назад. Масштаб войны и использование Россией артиллерии достигли такого уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады были не готовы", – отметил он.

Кулеба пояснил, что для этого "Украина беспрецедентно для себя наращивает производство снарядов, а Евросоюз принимает беспрецедентные меры для производства боеприпасов и импорта из других государств". Он подчеркнул, что "надо параллельно вступить в переговоры с государствами, которые законтрактовали снаряды в Европе".

"Надо сказать им: "Извините, у нас здесь самая большая война со Второй мировой войны, нам нужны эти боеприпасы, чтобы защитить Европу". Я думаю, там можно будет договориться и перенаправить эти снаряды в Украину. Благодарен Боррелю, что он начал вслух говорить об этой опции", – акцентировал глава МИД.

Читайте также: Кулеба назвал три шага, на которые должен пойти ЕС для увеличения поставок снарядов Украине

В то же время министр уверен, что Украина может выровнять артиллерийский баланс с Россией, "если эти все усилия будут достигнуты".

"Хочу, чтобы каждый украинский солдат знал, что каждый день в Киеве, Брюсселе и других европейских столицах ведется работа – как доставить как можно больше снарядов в Украину, к этому солдату", – подчеркнул министр и отметил, что, несмотря на то, что украинские военные испытывают снарядный дефицит, Россия не одерживает никаких побед на фронте.

"Там, где нет боеприпасов, мы останавливаем российского солдата другим имеющимся у нас оружием. Где-то дрон, где-то автомат, где-то миномет – мы ищем альтернативу. Именно благодаря героизму и креативу наших солдат удается сдержать РФ. Но главная цель, чтобы снарядный дефицит не перешел в снарядный голод", – подытожил Кулеба.

31 января верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.

1 февраля премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что страны-члены Европейского Союза не достигли цели, заявленной в инициативе по предоставлению Украине миллиона снарядов, несмотря на то, что производство боеприпасов в Европе утроилось.

5 февраля совместная норвежско-финская компания по производству боеприпасов Nammo Lapua подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. Страна планирует в этом году увеличить выпуск своей продукции в пять раз из-за войны в Украине.

7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40%. Он отметил, что Украина получит от ЕС более миллиона артиллерийских боеприпасов до конца 2024 года.

Читайте также: Евросоюз возобновил финансовую помощь Украине. Будет 50 млрд евро в четыре года