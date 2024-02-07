Кулеба назвав три кроки, на які має піти ЄС задля збільшення постачань снарядів Україні

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виокремив три основні кроки для Європейського союзу, які мають бути виконані із метою збільшення обсягу постачань артснарядів Україні. Один із них – довгострокові контракти з оборонними українськими компаніями. Про це він розповів під час пресконференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві.

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Кулеба наголосив, що довгострокові контракти з оборонними компаніями допоможуть нарощувати виробничі потужності таких компаній та суттєво пришвидшать постачання снарядів в Україну.

Другий крок, на його думку, – усунення всіх регуляторних бар'єрів для взаємодії європейських оборонних компаній між собою та європейських та українських компаній. Кулеба акцентував, що важливо, аби не було жодних адміністративних чи правових перешкод для взаємодії між ними.

Третім кроком, зазначив міністр, є переговори європейських компаній та урядів для того, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти щодо постачання снарядів з цих країн до України.

"В цю ж категорію підпадає і нарощення боєприпасів з третіх країн, з їх складів або виробничих потужностей. Якщо діяти комплексно на всіх цих треках, то збільшення артснарядів на фронті стане відчутним і це все в зоні досяжності", – вважає Кулеба.

Сьогодні ж верховний представник ЄС заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%. Він наголосив, що Україна отримає від ЄС понад один мільйон артилерійських боєприпасів до кінця 2024 року.

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31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

Цього ж дня верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.

1 лютого прем'єр-міністерка Естонії Каллас заявила, що країни – члени Європейського союзу не досягли мети, заявленої в ініціативі щодо надання Україні мільйона снарядів, попри те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося.

5 лютого спільна норвезько-фінська компанія з виробництва боєприпасів Nammo Lapua подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap зі збільшення виробництва боєприпасів. Країна планує цього року збільшити випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні.

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