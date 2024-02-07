Кулеба назвал три шага, на которые должен пойти ЕС для повышения поставок снарядов Украине

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выделил три основных шага для Европейского союза, которые должны быть выполнены с целью увеличения объема поставок артснарядов Украине. Один из них – долгосрочные контракты с украинскими оборонными компаниями. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.

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Кулеба отметил, что долгосрочные контракты с оборонными компаниями помогут наращивать производственные мощности таких компаний и существенно ускорит поставки снарядов в Украину.

Второй шаг, по его мнению – устранение всех регуляторных барьеров для взаимодействия европейских оборонных компаний между собой и европейских и украинских компаний. Кулеба акцентировал, что важно, чтобы не было никаких административных или правовых препятствий для взаимодействия между ними.

Третьим шагом, отметил министр, являются переговоры европейских компаний и правительств для того, чтобы реструктурировать и переориентировать имеющиеся контракты по поставкам снарядов из этих стран в Украину.

"В эту же категорию подпадает и наращивание боеприпасов из третьих стран, с их складов или производственных мощностей. Если действовать комплексно на всех этих треках, то увеличение артснарядов на фронте станет ощутимым и это все в зоне досягаемости", – считает Кулеба.

Сегодня же верховный представитель ЕС заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40%. Он отметил, что Украина получит от ЕС более миллиона артиллерийских боеприпасов до конца 2024 года.

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31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.

1 февраля премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что страны-члены Европейского союза не достигли цели, заявленной в инициативе по предоставлению Украине миллиона снарядов, несмотря на то, что производство боеприпасов в Европе утроилось.

5 февраля совместная норвежско-финская компания по производству боеприпасов Nammo Lapua подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. Страна планирует в этом году увеличить выпуск своей продукции в пять раз из-за войны в Украине.

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