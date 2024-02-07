Боєприпаси для України. Кулеба заявив, що ЄС потрібно розпочати переговори з третіми державами

Очільник МЗС Кулеба наголосив, що якщо запитати солдата на фронті, що йому треба, – він скаже боєприпаси

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що задля того, аби Україна отримала більше боєприпасів від Європейського Союзу, необхідно паралельно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в ЄС. Про це він розповів під час пресконференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Очільник МЗС наголосив, що якщо запитати солдата на фронті, що йому треба, – він скаже боєприпаси.

"Відповідь була такою вчора, місяць і рік тому. Масштаб війни та використання Росією артилерії досягли такого рівня, до якого, будемо відверті, європейські склади були не готові", — зазначив він.

Кулеба пояснив, що для цього "Україна безпрецедентно для себе нарощує виробництво снарядів, а Євросоюз вживає безпрецедентних заходів для виробництва боєприпасів та імпорту з інших держав". Він наголосив, що "треба паралельно вступити у переговори з державами, які законтрактували снаряди в Європі".

"Треба сказати їм: "Вибачте, у нас тут найбільша війна з Другої світової війни, нам потрібні оці боєприпаси, щоби захистити Європу". Я думаю, там можна буде домовитися і перенаправити ці снаряди в Україну. Вдячний Боррелю, що він почав уголос говорити про цю опцію", — акцентував очільник МЗС.

Читайте також: Кулеба назвав три кроки, на які має піти ЄС задля збільшення постачань снарядів Україні

Водночас міністр впевнений, що Україна може вирівняти артилерійський баланс з Росією, "якщо ці всі зусилля будуть досягнені".

"Хочу, щоб кожен український солдат знав, що кожного дня у Києві, Брюсселі та інших європейських столицях ведеться робота – як доставити якомога більше снарядів в Україну, до цього солдата", – наголосив міністр та зазначив, що, попри те, що українські військові відчувають снарядний дефіцит, Росія не здобуває жодних перемог на фронті.

"Там, де немає боєприпасів, ми зупиняємо російського солдата іншою наявною у нас зброєю. Десь дрон, десь автомат, десь міномет – ми шукаємо альтернативу. Саме завдяки героїзму та креативу наших солдатів вдається втримати РФ. Але головна мета, щоб снарядний дефіцит не перейшов у снарядний голод", – підсумував Кулеба.

31 січня верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.

1 лютого прем'єр-міністерка Естонії Каллас заявила, що країни – члени Європейського Союзу не досягли мети, заявленої в ініціативі щодо надання Україні мільйона снарядів попри те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося.

5 лютого спільна норвезько-фінська компанія з виробництва боєприпасів Nammo Lapua подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap зі збільшення виробництва боєприпасів. Країна планує цього року збільшити випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні.

7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%. Він наголосив, що Україна отримає від ЄС понад один мільйон артилерійських боєприпасів до кінця 2024 року.

Читайте також: Євросоюз відновив фінансову допомогу Україні. Буде 50 млрд євро на чотири роки