Боевик Цемах заявил, что ему предлагали гражданство Нидерландов

Владимир Цемах (Фото: EPA)

Боевик Владимир Цемах, подозреваемый в причастности к катастрофе самолета MH17 в июле 2014 года на Донбассе, заявил, что якобы представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу о крушении. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому.

Цемах отметил, что у него в Киеве забрали все документы, а в его допросе участвовали представители полиции Австралии и Нидерландов в помещениях СИЗО.

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"Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии? Вот это меня удивило, я торговаться не стал", – отметил террорист.

Отвечая на вопрос, почему не согласился на проживание в Нидерландах, Цемах сказал: "Где родился, там и пригодился…Мне ближе все-таки родные места. Мне предлагали в 2014 году квартиру в Москве, у моего солдата-афганца стояла пустая квартира, плати коммуналку, живи".

6 июля 2019 года сообщалось , что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.

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