Боевик Цемах заявил, что ему предлагали гражданство Нидерландов

Боевик Владимир Цемах, подозреваемый в причастности к катастрофе самолета MH17 в июле 2014 года на Донбассе, заявил, что якобы представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу о крушении. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому.
Цемах отметил, что у него в Киеве забрали все документы, а в его допросе участвовали представители полиции Австралии и Нидерландов в помещениях СИЗО.
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"Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии? Вот это меня удивило, я торговаться не стал", – отметил террорист.
Отвечая на вопрос, почему не согласился на проживание в Нидерландах, Цемах сказал: "Где родился, там и пригодился…Мне ближе все-таки родные места. Мне предлагали в 2014 году квартиру в Москве, у моего солдата-афганца стояла пустая квартира, плати коммуналку, живи".
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