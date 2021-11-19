Боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного вооружения. Погиб украинский военный
Сегодня, 19 ноября, на Донбассе в результате обстрелов со стороны гибридной армии РФ погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.
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С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного "Минском" вооружения.
В Донецкой области в направлении Марьинки боевики дважды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. В Луганской области возле Лопаскино оккупанты вели обстрел из миномета калибра 82 мм. В районе Причепиловки боевики применили стрелковое оружие.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.
Также в штабе сообщают, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.
Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.
- 7 ноября 2021 года оккупанты обстреляли из артиллерии два поселка в Луганской области: Светличное (Нижнее-1) и Болотенное.
- 12 ноября на Донбассе погибли два десантника 79-й бригады. В то же время кураторы из РФ приказали боевикам усилить артпозиции у линии фронта, сообщила разведка.
- 14 ноября оккупанты на Донбассе открыли огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм в направлении Невельского – ранения получил водитель-санитар.
- 17 ноября в результате обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще один – боевую травму.
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