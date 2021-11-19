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Боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного вооружения. Погиб украинский военный

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 13:54
Боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного вооружения. Погиб украинский военный - Фото
Потери на фронте (Фото: пресс-служба 28-й бригады)

Сегодня, 19 ноября, на Донбассе в результате обстрелов со стороны гибридной армии РФ погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

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С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного "Минском" вооружения.

В Донецкой области в направлении Марьинки боевики дважды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. В Луганской области возле Лопаскино оккупанты вели обстрел из миномета калибра 82 мм. В районе Причепиловки боевики применили стрелковое оружие.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.

Также в штабе сообщают, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

Боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного вооружения. Погиб украинский военный

Читайте также: Боевики наращивают обстрелы населенных пунктов. Из минометов накрыли Марьинку: фото

Оксана Житнюк
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