Боевой медик объявил голодовку из-за плохих условий в психбольнице. Лубинец отреагировал

Боевой медик 35 бригады морской пехоты Петр Конопля жалуется на еду низкого качества и наличие плесени на стенах в палатах

Петр Конопля (Фото: Facebook)

Боевой медик из 35 бригады морской пехоты Петр Конопля объявил голодовку из-за плохих условий в Одесской областной психбольнице №2. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что условия в медучреждении действительно неудовлетворительны.

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По словам Лубинца, во время проверки соцсетей сотрудники Офиса омбудсмена наткнулись на видео, на котором Конопля заявляет о голодовке из-за ненадлежащих условий в больнице. Он жалуется на еду низкого качества и плесень на стенах в палатах.

"Информация, к сожалению, подтвердилась. Условия, в которых находятся пациенты, включая военнослужащих, абсолютно неудовлетворительны и не соответствуют установленным стандартам", – написал омбудсмен.

Лубинец также отметил, что больница находится на этапе реорганизации и присоединяется к КНП "Одесский областной центр психического здоровья".

"Учитывая выявленные нарушения прав пациентов, срочно были направлены письма с рекомендациями для органов государственной власти относительно необходимых мер по их устранению", – добавил омбудсмен.

В ближайшее время планируется принятие управленческих решений, включая возможную административную ответственность лиц, ответственных за питание, и пересмотр договоров с поставщиками.

22 августа Конопля объявил голодовку из-за плохих условий в Одесской областной психбольнице №2. Он отметил, что пациенты больницы не получают должного питания: им не хватает овощей и фруктов, а еда, которую им подают, переварена и состоит из "дешевых продуктов".

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