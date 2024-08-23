Бойовий медик оголосив голодування через погані умови у психлікарні. Лубінець відреагував

Бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля скаржиться на їжу низької якості та наявність плісняви на стінах у палатах

Петро Конопля (Фото: Facebook)

Бойовий медик із 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через погані умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що умови у медзакладі дійсно незадовільні.

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За словами Лубінця, під час перевірки соцмереж працівники Офісу омбудсмана натрапили на відео, на якому Конопля заявляє про голодування через неналежні умови в лікарні. Він скаржиться на їжу низької якості та наявність плісняви на стінах у палатах.

"Інформація, на жаль, підтвердилася. Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними й не відповідають встановленим стандартам", – написав омбудсман.

Лубінець також зазначив, що лікарня перебуває на етапі реорганізації та приєднується до КНП "Одеський обласний центр психічного здоров'я".

"З огляду на виявлені порушення прав пацієнтів, терміново були направлені листи з рекомендаціями для органів державної влади щодо необхідних заходів для їх усунення", – додав омбудсмен.

Найближчим часом планується ухвалення управлінських рішень, зокрема й можливу адміністративну відповідальність осіб, відповідальних за харчування, і перегляд договорів з постачальниками.

22 серпня Конопля оголосив голодування через погані умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Він зазначив, що пацієнти лікарні не отримують належного харчування: їм не вистачає овочів і фруктів, а їжа, яку їм подають, переварена й складається з "найдешевших продуктів".

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