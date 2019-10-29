Богдан не видит падения рейтинга Зеленского: объяснил, почему

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - пресс-служба президента)

Рейтинг президента Владимира Зеленского в начале-середине осени снизился не потому, что власть пошла на согласование формулы Штайнмайера по Донбассу, как того хочет Россия. Да и не было никакого падения популярности главы государства, считает глава Офиса президента Андрей Богдан, слова которого приводит Украинская правда.

"Не формула Штайнмайера получила такой негатив, не было уменьшения рейтингов, а это был просто понятный процесс: из-за освобождения пленных был огромный рост (рейтинга, - ред.), он был ситуативный и не мог держаться долго на отметке в 73%", - пояснил топ-чиновник.

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По словам Богдана, в том, что рейтинг власти начинает со временем "немного проседать, а не падать", ничего страшного нет.

"И скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и формула Штайнмайера - это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило", - уверяет глава ОП.

Ранее Богдан заявил, что "миролюбивая позиция" Украины рассчитана на обычных россиян, которые, по задумке ОП, должны понять, что их страна поступает неправильно.

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