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Богдан объяснил, кого консультирует Хорошковский

Богдан объяснил, кого консультирует Хорошковский - Фото
Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтарь/ЕРА)
31.10.2019, 09:10

Глава офиса президента отметил, что олигарх бесплатно консультирует главу таможни и не является ее "теневым руководителем"

Офис президента пользуется услугами бывшего украинского медиа-магната и олигарха Валерия Хорошковского в вопросах консультаций по таможне. Об этом заявил глава Офиса президента Андрея Богдана в интервью Украинской правде.

В то же время Богдан подчеркнул, что Хорошковский не является "теневым руководителем" таможни.

"Нет, он совершенно не может быть руководителем. Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Максим Нефьодов (глава таможни, - ред.). Я в него очень сильно верю, и это мое личное и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень получается. Или, скажем так, очень не получается", - объяснил Богдан.

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Отвечая на вопрос, чем именно помогает Хорошковский, и прислушается ли к нему Нефьодов, Богдан сказал: "Не знаю. Мы не влияем на то, прислушивается - не прислушается. Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Процессы, которые имеют последствия, и дает какие-то рекомендации. Мы только начинаем эту работу, и я надеюсь, что она приведет к положительным результатам".

Глава офиса президента считает, что назначение на должность Хорошковскому мешает его "определенный бэкграунд".

"С точки зрения нашей идеологии, что мы не берем тех людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно. С точки зрения эффективности, на мой, исключительно мой взгляд, это было бы наверное, правильное решение", - отметил Богдан.

Он уточнил, что Хорошковский предоставляет консультации на бесплатной основе, поскольку у Офиса президента по состоянию на сегодня на это "нет денег".

Хорошковский был главой Службы безопасности при президентстве Виктора Януковича, а также министром финансов и вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

  • 10 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что у него на Банковой была личная встреча с Хорошковским, детали которой он раскрывать пока не будет. 
  • Хорошковский после возвращения в Украину заявил, что "делает бизнес" в стране.
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