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Богдан рассказал о реакции Авакова на переподчинение Нацгвардии

Богдан рассказал о реакции Авакова на переподчинение Нацгвардии - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.09.2019, 15:55

По данным ВВС Украина, именно Богдан был инициатором идеи переподчинения НГУ президенту

Глава МВД Арсен Аваков после внесения в Раду законопроекта о переподчинении Нацгвардии президенту пришел в ОП и высказал свое недовольство этим решением. Об этом в комментарии ВВС Украина сообщил глава ОП Андрей Богдан.

Агентство приводит информацию СМИ, согласно которой Аваков якобы угрожал президенту Владимиру Зеленскому увольнением.

Богдан, который также присутствовал на той встрече, об этом не сказал, но подтвердил, что Аваков был недоволен. "Ну как ... выражал недовольство проектом закона о Национальной гвардии, я бы это так сформулировал", - сказал он.

По данным агентства, именно Богдан был инициатором идеи переподчинения НГУ президенту.

После разговора в ОП фракция Слуга народа решила отозвать и доработать законопроект. Какие именно правки планируют внести, неизвестно.

В МВД агентству пояснили, что вывод НГУ из состава министерства поставит под сомнение целесообразность дальнейшей службы гвардейцев-добровольцев, осложнит взаимодействие с полицией, а также создаст проблемы в процессе бюджетирования и управления.

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Владимир Зеленский арсен аваков нацгвардия андрей богдан
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